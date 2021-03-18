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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

الخميس 18/مارس/2021 - 03:01 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل وعمرو المزيدى
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نفى مصدر أمنى مقتل شاب على يد الشرطة فى شبين القناطر.

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