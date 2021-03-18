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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر
الخميس 18/مارس/2021 - 03:01 ص
الأجهزة الأمنية
مريم جبل وعمرو المزيدى
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نفى مصدر أمنى مقتل شاب على يد الشرطة فى شبين القناطر.
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