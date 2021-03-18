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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: فوز الحزب الحاكم بالانتخابات العامة فى هولندا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:39 ص
مارك روتي
مارك روتي
وكالات
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أظهرت استطلاعات الرأي في هولندا، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روتي في طريقه للفوز بولاية رابعة، بعد تصدر حزبه الانتخابات العامة التي أجريت في ظل أزمة كورونا.

وأشار الاستطلاع إلى حصول حزب «في في دي» الليبرالي الذي يتزعمه روتي على 36 مقعدًا من أصل 150 في مجلس النواب، مما يشير إلى تفويض واضح له لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وأعرب «روتي»، في تصريح له عن فخره بالنتائج، واصفًا نجاحه الانتخابي الرابع على التوالي بأنه «مشجع».

وأضاف أن «التحديات المقبلة هائلة، فخلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة علينا إخراج البلاد من أزمة كورونا».

وبحسب الاستطلاع، فقد حصل حزب «D-66»، وهو حزب يسار الوسط الموالي لأوروبا، وتتزعمه الدبلوماسية السابقة لدى الأمم المتحدة سيجريد كاج على المركز الثاني بحصوله على 27 مقعدًا، وهي نتيجة غير مسبوقة.

وتشير بيانات الاقتراع المبكرة إلى أن مارك روت سيحتاج إلى شراكة مع حزبين آخرين على الأقل للحكم بأغلبية 76 مقعدًا في البرلمان.

وعلى الرغم من أزمة كورونا، فقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 83 بالمئة، ومن المتوقع إعلان النتائج الجزئية بحلول صباح الخميس، والنتائج النهائية في 26 مارس الحالي.

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