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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تمدد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا حتى 28 أبريل

الخميس 18/مارس/2021 - 02:37 ص
كورونا في سلوفاكيا
كورونا في سلوفاكيا
وكالات
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مددت الحكومة السلوفاكية حالة الطوارئ المفروضة منذ أول أكتوبر بسبب جائحة كورونا، وحظرت رحلات التنزه في الخارج.

وستظل حالة الطوارئ، التي كان من المفترض أن تنتهي غدًا الجمعة، سارية لمدة 40 يومًا حتى 28 أبريل.

واتهمت المعارضة الائتلاف الحاكم،المكون من أربعة أحزاب بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش، بإساءة استخدام قانون الطوارئ لحظر الاحتجاجات.

وتسجل سلوفاكيا منذ أسابيع وفيات مرتبطة بكورونا أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا، بناء على نسبة الوفيات إلى عدد السكان.

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