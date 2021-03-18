ناشطة أمريكية تحذر من خطورة توغل الإخوان فى الولايات المتحدة

حذرت زينب السويج، المديرة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لمنظمة "الكونجرس الإسلامي الأمريكي" أو (المؤتمر الإسلامي الأمريكي)، من خطر تحالف جماعات الإسلام السياسي وخاصة "الإخوان" مع التيارات اليسارية في أوروبا، مشيرة إلى أن الجماعة تستغل هذا التحالف لتلميع صورتها بالخارج ولتصدير صورة خادعة للغرب مخالفة تماما عن طبيعتها التطرفية.وكشفت "السويج" في ندوة عبر الإنترنت عقدها "منتدى الشرق الأوسط" Middle East Forum، أن جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإسلامية المتطرفة تسعى لـ"خداع" اليساريين غير المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية كمحاولة لكسب الأصوات و"إظهار التنوع" في صفوفها، مضيفة أن الكثير من التيارات اليسارية في أمريكا" تأخذ ما تقوله جماعات الإسلام السياسي دون النظر في أعماقهم" أو أهدافهم الحقيقية التي تتخفى وراء بعض الشعارات الليبرالية التي يقومون بترديدها.وبينت الناشطة الأمريكية ذات الأصول العراقية، أن الجماعة الإرهابية دأبت على استغلال كافة الأبواق والوسائل، ولغة الخطاب الخادعة في أوروبا، وخاصة في أمريكا، كوسيلة لتجميل صورتها أمام الرأي العام العالمي والحصول على الدعم والتعاطف من أجل الاندماج في المجتمعات الأوروبية وفرض أجندتها وأهدافها المسمومة.وتابعت أن جماعات الإسلام السياسي تعلمت كيفية استغلال الفرص التي توفرها الحريات الليبرالية والثقافات الغربية أفضل استغلال، حيث سعت لاستخدام لغة "متفتحة" غير صادقة للتأثير على المسلمين الأمريكيين "ذوي النوايا الحسنة".وأضافت قائلة: "لقد أتقن الإسلاميون المتشددون تصدير الشخصيات الكاريزمية والذكية التي ينجذب إليها الشباب في أوروبا وكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة لبيع أفكارهم المتطرفة".ولفتت السويج، في حديثها للمشاركين في الندوة البحثية، إلى أن تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة تتعاون مع اليساريين لتعزيز أجندة مناهضة للولايات المتحدة، مستغلة في ذلك حقيقة أن الجاليات المسلمة في أمريكا "منقسمة" على أسس عرقية ودينية وسياسية.وترى الناشطة الأمريكية، أن جماعات الإسلام السياسي بمختلف أجندتها "الراديكالية" و"السائدة" جميعها تشترك في مبدأ أن "الإسلام هو الحل"، وهي ذات الرؤية الأيديولوجية الأساسية التي تقوم عليها العديد من التنظيمات الإرهابية مثل داعش والإخوان، مشيرة إلى أن "نشر التطرف والكراهية ضد الأديان المختلفة وضد الأشخاص الذين لا يؤمنون بنفس المعتقدات" هي أهداف التيار السائد لدى جميع الإسلاميين بمختلف توجهاتهم.وأضافت أنه بناء على ذلك، "من الصعب جدًا على المسلمين الأمريكيين - وخاصة الشباب منهم- الذين ولدوا ونشأوا في الولايات المتحدة أن يعيشوا حياة طبيعية دون أن يكونوا قد تعرضوا لمثل هذا التأثير ودون ان يصبحوا عرضة لأن تنفذ ضدهم مثل هذه الأجندة المتطرفة المشتركةالسائدة من قبل أي من تنظيمات إلاسلام السياسي".وأوضحت السويج إن هذه التنظيمات الإسلامية المتطرفة اختارت استغلال "الوضع الهيكلي للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة على مدى العقود الستة الماضية، ونتيجة لذلك، فقد تمكنت تلك التنظيمات من التسلل إلى المكاتب الحكومية، وكان لهم "رأي رئيسي" في السياسات الحكومية المتعلقة بـ "السياسة الخارجية والشؤون الدينية والعلاقات بين الأديان".وتابعت الناشطة الأمريكية البارزة أن "اليساريين غير المسلمين في أمريكا يتم خداعهم بنفس السهولة والطريقة التي تم بها خداع المسلمين الأمريكيين"، لافتة إلى أنه على الرغم من أن اليساريين على المدى القصير" يغازلون" الإسلاميين المتطرفين، إلا أن العلاقة بين الإسلاميين واليساريين لا تزال واهية نظرا لاختلاف مبادئهم بشكل كبير.وذكرت السويج في حديثها انها حضرت العديد من المؤتمرات الإسلامية وشهدت بشكل مباشر كيف تختلف المعتقدات الخاصة لجماعات الإسلام السياسي بشكل كبير عما يقولونه علانية لكسب تأييد المنظمات اليسارية والتقدمية.وروت الناشطة انها قابلت ذات مرة في أحد تلك المؤتمرات أحد الشخصيات الإسلامية المعروفة في واشنطن، قائلة إنه رجل معروف في الدوائر الحكومية باسم "حمامة الحب والسلام"، ولكنها أوضحت أنها عندما تحدثت معه تبينت ميوله للتشدد والكراهية، بعد أن وصفها بأنها "أمريكية للغاية وقريبة من أشخاص ذي معتقدات دينية معينة"، ما دفعها بأن ترد عليه: "وأنت قريب جدا من الإخوان".