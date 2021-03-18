الليلة.. حفل نتاج ورش الغناء بقصر الأمير بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك٬ في مقره الكائن بشارع المعز، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفله الشهري لدعم الموهوبين من الأصوات الذهبية الفائزين في الدورات الخمس السابقة من مسابقة الصوت الذهبي.يقام الحفل بمشاركة الطلاب الدارسين بورش الغناء المقامة ببيت الغناء، وحفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية، وقام بتدريب ورش الغناء الفنان مصطفي النجدي، والحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.يتضمن برنامج الحفل موشحات جماعية للأصوات الذهبية والدارسين منها: «يا غصن نقا»، «يا شادي الألحان»، «هات أيها الساقي»، «عجبا لغزال قتال عجبا» و«يا غريب الدار»٬ للموسيقا الفنان فؤاد عبد المجيد.كما تشدو الطالبة رضوي إبراهيم بأغنية «سكن الليل» لفيروز، الصوت الذهبي عبد الله لبيب «مضناك جفاه مرقده» لمحمد عبد الوهاب، الطالب أحمد حسام «مولاي» للنقشبندي، الصوت الذهبي مازن حلمي «سحب رمشه» لمحمد قنديل، الطالبة برنسيس سمير«قلبي دليلي» لليلي مراد، والطالب محمد علي «لاموني الناس» لفايد محمد فايد.