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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تكريم سميرة أحمد ضمن احتفالات يوم المرأة المصرية

الخميس 18/مارس/2021 - 02:18 ص
سميرة أحمد
سميرة أحمد
نضال ممدوح
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تنظم اللجنة الثقافية بنادي الصيد المصري٬ في مقره الكائن بالدقي٬ احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد٬ في الخامسة من مساء اليوم الخميس بمقر حديقة النادي، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة المصرية.

وتتضمن الاحتفالية ندوة عن الفنانة سميرة أحمد٬ يعرض خلالها فيلم قصير عن رحلتها ومسيرتها الفنية والإبداعية، كما يستعرض الفيلم المعالم الهامة في مشوارها الفني٬ محطات فارقة في حياتها الفنية٬ شخصيات عامة وفنية أثرت فيها وتأثرت بها.

ويعقب عرض الفيلم٬ تكريم الفنانة سميرة أحمد٬ وعدد من السيدات اللاتي أسهمن في مجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والسياسة.

ولدت سميرة أحمد في عام 1938 بمحافظة أسيوط، وكان والدها يعمل بمحكمة استئناف أسيوط، كما عمل أيضًا خطاطًا مع والد سعاد حسني، وانتقلت معه وهي في السادسة من عمرها إلى القاهرة مع أشقائها وشقيقاتها السبعة.

قدمت سميرة أحمد عبر مسيرتها الفنية عشرات الأدوار من الأعمال السينمائية والتليفزيونية من بينها: أنا بنت ناس٬ ابن النيل٬ حبيب الروح٬ في الهوا سوا٬ الدنيا حلوة٬ ريا وسكينة٬ مليون جنيه٬ من القاتل٬ زنوبة٬ الشيطانة الصغيرة٬ إسماعيل ياسين في دمشق٬ لن أعود٬ غراميات امرأة٬ أم العروسة٬ اغفر لي خطيئتي٬ عالم عيال عيال٬ ليل وقضبان٬ الشيماء أخت الرسول٬ نساء بلا غد٬ بنت بديعة وغيرها.

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