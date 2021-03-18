نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض للناتج المحلى

سجل الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، وسط التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، حسبما أفادت وكالة البيانات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.9% على مدار العام حتى ديسمبر 2020، حسبما أفادت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية.ويعود التراجع إلى حد كبير إلى تأثيرات الإغلاق الناجم عن "كوفيد-19" أثناء مارس وأبريل 2020.وفي ربع ديسمبر 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بعد زيادة قياسية بلغت 13.9% في الربع السابق.وقال بول باسكو، مدير الحسابات الوطنية إن النشاط في ربع ديسمبر أظهر "صورة مختلطة".وأشار إلى أن الشركات والفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات شهدت نشاطا أقل بكثير في 2020 مقارنة بعام 2019، في ظل تراجع عدد السائحين الأجانب في البلاد بسبب القيود الحدودية.