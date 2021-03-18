رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض للناتج المحلى

الخميس 18/مارس/2021 - 07:33 ص
كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا
وكالات
طباعة
سجل الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، وسط التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، حسبما أفادت وكالة البيانات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.9% على مدار العام حتى ديسمبر 2020، حسبما أفادت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية.

ويعود التراجع إلى حد كبير إلى تأثيرات الإغلاق الناجم عن "كوفيد-19" أثناء مارس وأبريل 2020.

وفي ربع ديسمبر 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بعد زيادة قياسية بلغت 13.9% في الربع السابق.

وقال بول باسكو، مدير الحسابات الوطنية إن النشاط في ربع ديسمبر أظهر "صورة مختلطة".

وأشار إلى أن الشركات والفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات شهدت نشاطا أقل بكثير في 2020 مقارنة بعام 2019، في ظل تراجع عدد السائحين الأجانب في البلاد بسبب القيود الحدودية.

موضوعات متعلقة

بوابة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

شعرت بتأنيب الضمير.. فتاة تعترف بقتل شقيقتها بعد 11 سنة


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

حريق فى مستشفى لمرضى كورونا بالهند

هونج كونج: قاعدة جديدة لإغلاق المدارس وسط تفشى كورونا

استقالة مدير مراسم أولمبياد طوكيو بسبب «لفظ مهين»

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته

سهرة فنية مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. حفل نتاج ورش الغناء بقصر الأمير بشتاك

تكريم سميرة أحمد ضمن احتفالات يوم المرأة المصرية