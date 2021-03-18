الليلة.. حفل الفنان أيمن جوزيف وفرقته «شوية فن» ببيت السحيمى

يستضيف بيت السحيمي بمقره الكائن في شارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل الفنان جو وفرقته "شوية فن".وتقدم الفرقة مجموعة من أعمالها الفنية المتميزة من بينها: "أحكيلي حدوته"، "صنايعي بهجة"، "حرف الشباك"، "شوية فكة"، "المرايا"، "حنة"، "قهوة وسط البلد"، "راجعة الصبايا"، "صياد"، "البحر"، "سكر أوكر" وغيرها.كما تقدم أيضًا مجموعة من أغاني التراث والفلكلور المُحببة للجمهور مثل: "الحنة الحنة يا قطر الندي"٬ "يا حلوة يا شايلة البلاص"٬ "تحت الشجر يا وهيبة"٬ "خضرة أيوب"٬ "عواد باع أرضه٬ "ع الحلوة والمرة" وغيرها.يشار إلى أن الفنان "أيمن جوزيف" أسس فرقته "شوية فن" فى عام 2010، قدم العديد من الأعمال الغنائية للأطفال والشباب، ودائما ما يحاكي في أغانية الطابع الإنساني والحياة اليومية والإجتماعية، كما يقوم "جو" بكتابة وتلحين مُعظم أغانيه.تتكون الفرقة من 14 عضوا ما بين عازفين ومطربين، أصدر أكثر من ألبوم غنائي منها "تحويجة" و"بهجة"، وقدم مع فرقته العديد من الحفلات الفنية بالمراكز الثقافية والفنية.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.