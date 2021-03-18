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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. فرقة «الدور الأول» تحيى حفلًا موسيقيًا بدرب 1718

الخميس 18/مارس/2021 - 01:46 ص
مركز درب
مركز درب
نضال ممدوح
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ينظم مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا غنائيًا فنيًا تحييه فرقة "الدور الأول"، وهي فرقة بدأت بعزف بين أحمد عمر ومحمد سامي.

ابتكر الاثنان بعض الألحان وقررا تشكيل فرقة تعزف الموسيقى الأصلية الخاصة بها، حصل "عمر" على اثنين من أصدقائه بوب وميزو اللذين عزفا معه في فرقة أخرى تدعى وسط البلد.

بدأوا التدريب والاستعداد لهذا المشروع لمدة ستة أشهر، لبناء ذخيرة الدور الأول، كانوا يعيشون معًا تقريبًا في شقتهم ويبحثون عن صوت شخصي بعيدًا عن اعتبارات سوق الموسيقى المصري.

لقد شعروا أنهم كانوا يبثون أرواحهم في ذلك الطابق الأول، لذلك قرروا على أن تكون اسم الفرقة فرقة الدور الأول التي تعني حرفيًا الطابق الأول باللهجة المصرية.

الدور الأول ليست فرقة مصرية نموذجية، حتى تشكيلها غير عادي، اثنان من عازفي الإيقاع يعزفان على مجموعة أصلية من البونجو والكونغا والكاجون والطبلة وعناصر من الطبول، لوحة مفاتيح تستخدم صوت البيانو وكذلك تأثيرات إلكترونية لإضافة الألوان إلى الموسيقى، وأخيرًا الفلوت، والكمان، والساكسفون، مما يخلق قسمًا نحاسيًا خاصًا جدًا.

من خلال مزج خلفياتهم الموسيقية المختلفة وإضافة لمسة شخصية لكل منهم، نجح الدور الأول حقًا في إنشاء أسلوبه الشخصي وتقديم بعض الألحان الجديدة التي تشق طريقها مباشرة إلى قلوب الجمهور.

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