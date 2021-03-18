قمة اقتصادية «مغربية - أمريكية» 29 مارس الجارى

تنظم الشبكة "المغربية - الأمريكية" قمة اقتصادية تجمع خبراء اقتصاديين ومستثمرين من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 29 مارس الجاري؛ لبحث مجالات العمل المشترك.وذكرت صحيفة "المساء" المغربية أن موضوع القمة سيدور حول الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا المجال من أجل تطوير قدرات رجال الاقتصاد المغربيين.