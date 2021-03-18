زلزال بقوة 4.5 يضرب شمال الجزائر

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة سكيكدة 500 كم شمال شرق الجزائر ليل الأربعاءالخميس.وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند 2249 بالتوقيت المحلي، وأن مركزه حدد بـ3 كيلومترات شمال غرب بلدة الحروش.كما ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ولاية بجاية شرقي الجزائر في حدود التاسعة من ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، وحدد مركزه بـ 30 كيلومترا شمال شرق شاطئ رأس كاربون.وعصر الأربعاء، ضرب زلزال بقوة 4ر3 درجات ولاية المسيلة 300 كم جنوبي شرق البلاد، وضرب زلزالان بقوة 2ر4 و2ر3 درجة، ولاية باتنة شرق الجزائر.