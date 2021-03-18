إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد، لتدخل في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لتلقي العلاج المتبع في هذه الحالة.وكشف مصدر مقرب من هنا الزاهد لـ"الدستور"، أن حالتها الصحية مستقرة وتخضع للعلاج وفقا للبروتوكول المتبع في حالتها.الجدير ذكره أن هنا تشارك في رمضان الحالي بمسلسل "النمر"، فيما خاضت سباق دراما رمضان قبل الماضي مع زوجها أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن في عمل واحد وهو مسلسل "الواد سيد الشحات" وحقق المسلسل ردود أفعال متباينة فور عرضه عبر القنوات الفضائية.