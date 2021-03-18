اتفاق تعاون بين صناعة تكنولوجيا المعلومات وجامعة أوتاوا

شارك سفير مصر لدى كندا، السفير أحمد أبو زيد، في مراسم توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جامعة أوتاوا الكندية.جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاك فيرمون، رئيس جامعة أوتاوا، في إطار تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية.ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي توقعه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كبرى الجامعات على مستوى العالم، في إطار مبادرة بناء مصر الرقمية للتعاون في تنفيذ برنامج أكاديمي في الدراسات العليا لما يزيد عن 300 طالب مصري على مدار ثلاثة سنوات للحصول على درجة الماجستير في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات و"إنترنت الأشياء" وعلوم الروبوتات.