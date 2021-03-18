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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صالون زين العابدين فؤاد الثقافى يحتفل بالناقد «رجاء النقاش»

الخميس 18/مارس/2021 - 01:02 ص
رجاء النقاش
رجاء النقاش
نضال ممدوح
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يحتفل صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ في بث مباشر عبر "فيسبوك"٬ بالناقد والكاتب الصحفي الراحل رجاء النقاش٬ في لقاء يتناول مسيرته الفكرية والإبداعية٬ ويتحدث فيها ويقدم شهادته كل من: الناقد د. محمد بدوي - الكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح - الكاتب أيمن الحكيم٬ والكاتب محمد الشاذلي٬ وشعبان يوسف.

ولد رجاء النقاش في الثالث من سبتمبر٬ وتوفي في الثامن من فبراير 2008 عن عمر ناهز 74 عاما، وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1956.

بدأ النقاش ممارسة النقد الأدبي وهو طالب في السنة الأولى، وكان ينشر مقالاته آنذاك في مجلة الآداب البيروتية، ثم عمل في جريدة الأخبار٬ وترأس تحرير مجلة الكواكب الأسبوعية.

تولى عام 1971 منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون التي جعل منها مطبوعة ذات توجه ثقافي حيث نشر رواية "المرايا" لنجيب محفوظ مسلسلة قبل صدورها في كتاب. ونال النقاش جائزة الدولة التقديرية عام 2000.

صدر لــ"رجاء النقاش" العديد من المؤلفات الأدبية من بينها: في أضواء المسرح، مقعد صغير أمام الستار٬ نساء شكسبير٬ ثلاثون عاما مع الشعر والشعراء٬ أبو القاسم الشابي.. شاعر الحب والثورة٬ عباقرة ومجانين٬ عباس العقاد بين اليمين واليسار وكتاب "قصة روايتين" وهو دراسة نقدية فكرية مقارنة لروايتي ذاكرة الجسد للجزائرية أحلام مستغانمي ورواية وليمة أعشاب البحر للسوري حيدر حيدر.

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