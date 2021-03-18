وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس عن 54 عاما

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، منذ قليل، بوفاة المغنية ميادة بسيليس عن عمر ناهز 54 عامًا.وذكرت الوكالة أن "وزارة الإعلام تنعى الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس التي وافتها المنية (الأربعاء) عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض عضال".ولدت بسيليس في حلب عام 1967 وبدأت مسيرتها الفنية وهي في التاسعة من عمرها، حيث صدر لها 14 ألبوما بداية من "قاتلي بالهجر".وحازت على الجائزة الذهبية لأفضل أغنية عربية عام 1999 عن أغنية "كذبك حلو".حصدت الراحلة عبر مسيرتها الفنية العديد من الجوائز المحلية والعربية منها الأورنينا الذهبية ثلاث مرات والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في الدار البيضاء والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة والذهبية في مهرجان القاهرة وغيرها، بحسب (سانا).