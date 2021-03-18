الأمم المتحدة تدين الهجوم على المدنيين فى النيجر

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة الهجوم الإرهابي في بانيبانغو بمنطقة تيلابيري بجمهورية النيجر.وأكد جوتيريش، في بيان صحفي، صادر عن المتحدث باسمه ستيفيان دوجاريك، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم النيجر في جهودها لمكافحة ومنع الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مقدمًا تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وحث السلطات النيجرية على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتقال المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع وتقديمهم للعدالة.