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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخميس 18/مارس/2021 - 05:29 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته على ارتفاع.

فقد صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 11.41 نقطة، أي 0.29 بالمئة ليغلق عند 3974.12 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 189.42 نقطة، أي 0.58 بالمئة، إلى 33015.37 نقطة.

كما سجل المؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 53.63 نقطة، أي 0.40 بالمئة، إلى 13525.20 نقطة.

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