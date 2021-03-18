الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته على ارتفاع.فقد صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 11.41 نقطة، أي 0.29 بالمئة ليغلق عند 3974.12 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 189.42 نقطة، أي 0.58 بالمئة، إلى 33015.37 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 53.63 نقطة، أي 0.40 بالمئة، إلى 13525.20 نقطة.