البرازيل تسجل 90 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل أمس الأربعاء 90303 حالات إصابة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي جديد، بعد يوم من تسجيل عدد وفيات قياسي بسبب الفيروس.ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة 11 مليونا و693838.وارتفعت حالات الوفاة بواقع 2648، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الرقم القياسي الذي سجل يوم الثلاثاء، ويبلغ إجمالي الوفيات الآن 284775.