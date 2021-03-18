«التسويق الإلكترونى» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، الورشة التدريبية "التسويق الإلكتروني" للعاملين بالهيئة؛ للمقارنة بين التسويق الإلكتروني والتسويق التقليدي للوصول إلى الفئة المستهدفة.يأتي ذلك عبر اتباع استراتيجيات تسويقية متكاملة باستخدام الأدوات الممكنة لتحقيق الأهداف التي وضعت ضمن خطة محكمة.