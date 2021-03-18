رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تؤكد غلق منافذ برية مع المغرب لتأمين شريطها الحدودى

الخميس 18/مارس/2021 - 12:50 ص
الجزائر تغلق منافذ
الجزائر تغلق منافذ برية مع المغرب
وكالات
طباعة
أكدت الجزائر أن السلطات المحلية قامت بغلق المنافذ التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات على مستوى واحة لعروضة بمنطقة بني ونيف بولاية بشار جنوب غربي البلاد على الحدود مع المغرب، مشددة على أنها "عصية على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن هذا الإغلاق جاء في إطار"المستجدات الإقليمية وتعزيزا لجهود الدولة الجزائرية في تأمين شريطها الحدودي، وبعد الاخلال بكيفية استغلال بعض الأراضي الجزائرية من قبل مواطنين مغاربة في واحة لعروضة".

وأشارت إلى أن الجزائر "قدمت مهلة للفلاحين والمزارعين المغاربة المستغلين للأراضي الجزائرية الواقعة بهذه المنطقة، لإخلاء الأراضي الجزائرية في الآجال التي تم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

الصحة: 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

زلزال بقوة 4.5 يضرب شمال الجزائر

تشيلسى يتأهل لربع نهائى دورى أبطال اوروبا

بايرن ميونخ يحسم تأهله لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أماندا صبحى تتأهل لنهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته

الليلة.. حفل نتاج ورش الغناء بقصر الأمير بشتاك

تكريم سميرة أحمد ضمن احتفالات يوم المرأة المصرية

الليلة.. حفل الفنان أيمن جوزيف وفرقته «شوية فن» ببيت السحيمى