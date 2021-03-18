«المركزية للتدريب» تختتم فعاليات الاستراتيجية والأمن القومى

اختتمت الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين البرنامج التدريبي "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي"، وذلك بمكتبه البحر الأعظم بفرع ثقافة الجيزة، حيث تم تسليم شهادات الاجتياز لخمسة وعشرين مشاركًا من العاملين بقصور الثقافة.وأوضحت رئيس الإدارة المركزية، في كلمتها الختامية، أن الهدف من البرنامج توجيه الوعى نحو مفهوم الأمن القومي المصري، مع ضرورة الانتباه إلى كل ما يحاك ضد الوطن من مؤامرات وتأهيل المشاركين، ليكونوا بمثابة حائط الصد المنيع ضد أي أفكار تشوبها التطرف أو الإرهاب متمنية لهم دوام التوفيق والرقي.وكانت آخر محاضرات البرنامج للواء أركان حرب ناجي شهود، مؤكدًا على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب لأنهم المستقبل القادم لمصر، فكل جيل يترك أثره في الجيل الذي يليه ويكمل ما بدأه السابقون ويجني ثمار ما صنعوه، مناشدا الشباب أن يحكموا عقولهم قبل اتخاذ أي قرار تجاه بلدهم.ثم اوضح الدكتور أيمن دياب في أخر محاضرات البرنامج أن الأمة العربية ومنذ زمن طويل ولا زالت تعاني منه ما بقيت تستجدي الأمن والقوة الكامنين في التكنولوجيا والتفوق التكنولوجي بين الغرب والشرق، بعد أن كان العرب رمزًا للعلم والحضارة والتقدم على مر العصور، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش في ظلامها الدامس، بخلاف ما نحن علية اليوم من تفوق الغرب على العرب في كافة المجالات، وهو ما كان له عظيم الأثر على الأمن القومي وفي كافة مناحي الحياة، والذي أضحي يواجه العديد من التحديات التي لن تتوقف بمرور الزمن.