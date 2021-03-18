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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج تحصل على 120 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر

الخميس 18/مارس/2021 - 06:12 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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قال وزير الصحة وخدمات الرعاية النرويجي للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة أوسلو، إن بلاده ستحصل على 120 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن النرويج ستؤجل بعض عمليات العلاج غير الضرورية في مستشفياتها لتسهيل التعامل مع مرضى كوفيد- 19.

ومن المقرر أن يجري المعهد النرويجي للصحة العامة تقييمه الخاص بشأن تضمين لقاح استرازينيكا في برنامجه، بغض النظر عن نتيجة مراجعة وكالة الأدوية الأوروبية، حسبما قالت نائب المدير العام المعهد كاميلا ستولتنبرح.

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