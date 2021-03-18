النرويج تحصل على 120 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر

قال وزير الصحة وخدمات الرعاية النرويجي للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة أوسلو، إن بلاده ستحصل على 120 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن النرويج ستؤجل بعض عمليات العلاج غير الضرورية في مستشفياتها لتسهيل التعامل مع مرضى كوفيد- 19.ومن المقرر أن يجري المعهد النرويجي للصحة العامة تقييمه الخاص بشأن تضمين لقاح استرازينيكا في برنامجه، بغض النظر عن نتيجة مراجعة وكالة الأدوية الأوروبية، حسبما قالت نائب المدير العام المعهد كاميلا ستولتنبرح.