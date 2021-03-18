انطلاق عروض المسرح المتنقل بالشرقية

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة جهودها الرامية للوصول بالمنتج الثقافي الجيد لكافة ربوع الوطن وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال عروض المسرح المتنقل بقرى محافظة الشرقية الأكثر احتياجا.ونظم قصر ثقافة منيا القمح قافلة ثقافية بقرية كفر شلشلمون بدأت بتلاوة، حيث رحبت مى رشدى غيث، عضو مجلس النواب، بالحضور، تلاها كلمة مدير عام فرع ثقافة الشرقية، والذى تحدث عن مبادرة رئيس الجمهورية ووزارة الثقافة بنشر الوعي الثقافي بين كافة أطياف المجتمع المصرى، وذلك من خلال الدور الذى تلعبه وزارة الثقافة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والقوافل الثقافية؛ لبناء جيل من الشباب لديه ثقافة إيجابية وتطوعية واجتماعية تجاه المجتمع من حوله، كما أوضح أن مقياس مستوى تقدم اى مجتمع من المجتمعات هو ثقافة أبنائه.كما تواصلت الفقرات بعرض لفرقة منيا القمح للآلات الشعبية، حيث قدم أعضاء الفرقة مجموعة من الأغاني الشعبية والفلكلورية بجانب رقصة التنورة، ثم قدم أعضاء فرقة الشرقية للإنشاد الديني عرضًا فنيًا وباقة من الأغاني الدينية والتواشيح التي لاقت إعجاب الحضور.وقدمت الفنانة سالى نصر ورشة فنية لتعليم الأطفال الرسم، كما كرم مدير عام فرع ثقافة الشرقية عدد من شخصيات المجتمع المدنى بمنيا القمح والقيادات التنفيذية، واختتمت القافلة بعزف السلام الوطني وسط حضور كبير لأهالي القرية.