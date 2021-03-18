وفاة رئيس تنزانيا إثر نوبة قلبية
الخميس 18/مارس/2021 - 01:02 ص
وكالاتطباعة
توفي الرئيس التنزاني جون ماجوفولي متأثرا بنوبة قلبية، حسبما قالت نائبة الرئيس سامية حسن.
كان الغياب الأخير لرئيس الدولة عن الرأي العام قد اثار تكهنات بأنه مصاب بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
ونفي ماجوفولي، البالغ من العمر 61 عامًا، منذ فترة طويلة وجود فيروس كورونا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
كان الغياب الأخير لرئيس الدولة عن الرأي العام قد اثار تكهنات بأنه مصاب بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
ونفي ماجوفولي، البالغ من العمر 61 عامًا، منذ فترة طويلة وجود فيروس كورونا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.