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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رئيس تنزانيا إثر نوبة قلبية

الخميس 18/مارس/2021 - 01:02 ص
جون ماجوفولي
جون ماجوفولي
وكالات
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توفي الرئيس التنزاني جون ماجوفولي متأثرا بنوبة قلبية، حسبما قالت نائبة الرئيس سامية حسن.

كان الغياب الأخير لرئيس الدولة عن الرأي العام قد اثار تكهنات بأنه مصاب بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ونفي ماجوفولي، البالغ من العمر 61 عامًا، منذ فترة طويلة وجود فيروس كورونا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

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