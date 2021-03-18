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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جغرافيات متناحرة».. نصوص تحاول الالتفات إلى بعض الأفكار

الخميس 18/مارس/2021 - 12:44 ص
جغرافيات متناحرة
جغرافيات متناحرة
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ النسخة العربية لكتاب "جغرافيات متناحرة.. نصوص حول الكتابة واللغة والمكان"، يحوي لنصوص لكل من: بول أوستر، خوان جويتيسولو، يشار كمال، محمد أوزون، نديم جورسيل، ميلتون حاطوم، أورهان باموق، أوجين يونسكو، برايتن برايتنباخ وآخرين، اختارها وترجمها إسكندر حبش.

وفي مقدمته للكتاب يقول مترجمه إسكندر حبش: النصوص التي يتضمنها هذا الكتاب، تنتمي إلى هذه الفئة، أي تدور حول قضايا معينة، هي أفكار بالطبع، ونصوص أدبية، لكنها تذهب أكثر في قول الواقع بشكل مباشر، وهي ترتبط بحادثة آنية، إلا أن الكاتب الحقيقي، يعرف كيف يخرجها من آنيتها ليجعل من نصه، نصا أدبيا موازيا، يبقى شاهدا على لحظة مفصلية من تاريخه الشخصي، كما من تاريخ الحقبة التي ذهب إليها هذا النص كي يلتقطها.

هي نصوص تحاول الالتفات إلى بعض الأفكار، وأقصد بذلك، أنني حاولت جمع بعض القضايا المتشابهة؛ ففي حين يتحدث الكاتب بول أوستر في نصه عن معنى الكتابة وجدواها، نجد السؤال عينه عند الكاتب التركي نديم جورسيل كما عند البرازيلي ميلتون حاطوم وإن كانا – كل واحد من جهته – يقترب منها من زاوية مختلفة.

فالأول ينظر إليها من جانب المنفى "السياسي والإنساني"، بينما الثاني من جانب الهجرة المزدوجة: المكان واللغة، فهو كاتب برازيلي من أصل لبناني. الهجرة والمنفى يحضران أيضا في نصيّ الكاتبين الكرديين (التركيين) يشار كمال ومحمد أوزون، وتقاطع ذلك مع كتابتهما، من دون أن ينسيا تصوير الاضطهاد الذي تعرضا له، والاتهامات التي وُجهت إليهما كما المحاكمات العديدة التي تعرضا لها.

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