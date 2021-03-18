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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تشيلسى يتأهل لربع نهائى دورى أبطال اوروبا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:39 ص
تشيلسى
تشيلسى
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تأهل تشيلسي الانجليزي إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين علي ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بملعب ستامفورد بريدج في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

سجل المغربي حكيم زياش الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 34، وأحرز إيمرسون الهدف الثاني في الدقيقة 94، وتعرض ستيفان سافيتش مدافع أتليتكو للطرد المباشر في الدقيقة 81 لتعديه علي روديجر مدافع تشيلسي، بمرفقه.

وحسم البلوز بهذا الانتصار عبورهم للدور ربع النهائي، خاصة وأنهم انتصروا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهلوا بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين.

وبتأهل تشيلسي اليوم يكتمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي،حيث تاهل كل من ليفربول الانجليزي وبوروسيا دورتموند الالماني وبورتو البرتغالي وريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبلة بمدينة نيون السويسرية.

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