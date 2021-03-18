محافظ الوادى الجديد يوجه باستغلال الأراضى المحيطة ببحيرة باريس

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتخطيط الأراضي الزراعية المحيطة ببحيرة باريس لاستغلالها في إقامة مشروعات زراعية، ودعم وتوفير اعتمادات مالية لاستكمال أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، مساء الأربعاء، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجلس.ووجه المحافظ بسرعة استكمال منظومة تطوير نظم الري الحديث للحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد استهلاك المياه.وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الشركات والمشروعات الاستثمارية لتيسير وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع دراسة المستحقات المالية المستحقة للصندوق، وقرر مجلس الإدارة توجيه إنذارات للشركات لسرعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الصندوق.