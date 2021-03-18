بايرن ميونخ يحسم تأهله لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

حسم فريق بايرن ميونخ الألماني، تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تكرار فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور ال-١٦ للمسابقة الأوروبية.سجل هدفي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة ٣٣، وتشوبو موتينج في الدقيقة ٧٣، فيما أحرز هدف لاتسيو الوحيد لاعبه ماركو بارولو في الدقيقة ٨٢.وكان بايرن ميونخ قد فاز على لاتسيو في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل أسبوعين في العاصمة الإيطالية "روما" بنتيجة ٤-١، ليحجز الفريق الألماني مقعده في دور الثمانية للمسابقة الأوروبية بنتيجة ٦-٢ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.واكتملت بذلك فرق الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بتأهل كل من ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي، وريال مدريد الإسباني.