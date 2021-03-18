نائب رئيس جامعة البناء بتونس: يجب الاستفادة من التجربة المعمارية المصرية
الخميس 18/مارس/2021 - 12:35 ص
علا العلافطباعة
قال المهندس مجدي مختار بود خان، نائب رئيس جامعة البناء الوطنية للمقاولين بتونس، إنه بعد غياب دام 14 عامًا تنضم تونس لاتحاد منظمات التشييد والبناء والأفريقي والمقاولين العرب، لافتا إلى أن قطاع المقاولات بتونس يحظى باهتمام الدولة بتخصيص ميزانية ما يقرب 400 مليون يورو سنويا، لإنجاز المشروعات القومية، من خلال شركات المقاولات التونسية وشركات مقاولات فرنسية.
وكشف "بو دخان"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع المقاولات التونسي تأثر بنسبة تتعدى الـ60% أثناء انتشار الوباء العالمي كوفيد-19، رغم أن تونس كانت تسجل صفر حالات حتى نهاية شهر يونيو، وأصدرت الدولة عودة العمل بنسبة 50% خلال شهر يونيو الماضي، وتصاعدت نسبة عودة العمل إلى 100% خلال شهر أغسطس.
وأكد نائب رئيس جامعة البناء الوطنية، أن الحكومة التونسية تتصدى للجائحة الثانية منذ شهر أغسطس الماضي، والعمل على تشديد الإجراءات الاحتزارية لفيروس كورونا، كما ساعدت جميع العمالة التونسية بمنح 100 يورو، بالإضافة إلى أنها قلصت الفائدة البنكية بنسبة 5%، ومنح البنك المركزي التونسي قروضًا مسيرة تصل إلى 100 مليون يورو، وقد يصل عدد شركات المقاولات بالدولة إلى نحو 1000 شركة.
وأوضح أن قانون العمل التونسي لا يسمح بتشغيل العمالة الأجنبية، والاعتماد الأساسي على العمالة المحلية، ويتم التأمين على كافة العمالة بقطاع المقاولات ضد الحوادث أو الشيخوخة، من خلال صرف معاش من الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أنه يتم الاستفادة من التجربة المصرية من خلال أشكال المعمار بالوحدات السكنية على النمط الذوقي بمختلف الدول، كما أن هناك صعوبة في قطاع العقارات التونسي نظرا لصغر مساحة الأراضي والرقعة الزراعية، ولكن تتم إزالة المباني القديمة وتشييد مبانٍ جديدة.
وأشار مجدي بودخان إلى أن هناك شراكة بين شركات مقاولات مصرية وأخرى تونسية، لتنفيذ أعمال الطرق على مساحة 30 كيلو، بخلاف طرح المناقصات الدولية للشركات المصرية، وليس هناك فرق بين المقاول التونسي أو الأجنبي فى طرح المناقصات لكراسات الشروط، ومدة التنفيذ الفصل، والحكومة التونسية تعامل المقاولين الأجانب أفضل من المقاولين التونسيين.
وكشف "بو دخان"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع المقاولات التونسي تأثر بنسبة تتعدى الـ60% أثناء انتشار الوباء العالمي كوفيد-19، رغم أن تونس كانت تسجل صفر حالات حتى نهاية شهر يونيو، وأصدرت الدولة عودة العمل بنسبة 50% خلال شهر يونيو الماضي، وتصاعدت نسبة عودة العمل إلى 100% خلال شهر أغسطس.
وأكد نائب رئيس جامعة البناء الوطنية، أن الحكومة التونسية تتصدى للجائحة الثانية منذ شهر أغسطس الماضي، والعمل على تشديد الإجراءات الاحتزارية لفيروس كورونا، كما ساعدت جميع العمالة التونسية بمنح 100 يورو، بالإضافة إلى أنها قلصت الفائدة البنكية بنسبة 5%، ومنح البنك المركزي التونسي قروضًا مسيرة تصل إلى 100 مليون يورو، وقد يصل عدد شركات المقاولات بالدولة إلى نحو 1000 شركة.
وأوضح أن قانون العمل التونسي لا يسمح بتشغيل العمالة الأجنبية، والاعتماد الأساسي على العمالة المحلية، ويتم التأمين على كافة العمالة بقطاع المقاولات ضد الحوادث أو الشيخوخة، من خلال صرف معاش من الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أنه يتم الاستفادة من التجربة المصرية من خلال أشكال المعمار بالوحدات السكنية على النمط الذوقي بمختلف الدول، كما أن هناك صعوبة في قطاع العقارات التونسي نظرا لصغر مساحة الأراضي والرقعة الزراعية، ولكن تتم إزالة المباني القديمة وتشييد مبانٍ جديدة.
وأشار مجدي بودخان إلى أن هناك شراكة بين شركات مقاولات مصرية وأخرى تونسية، لتنفيذ أعمال الطرق على مساحة 30 كيلو، بخلاف طرح المناقصات الدولية للشركات المصرية، وليس هناك فرق بين المقاول التونسي أو الأجنبي فى طرح المناقصات لكراسات الشروط، ومدة التنفيذ الفصل، والحكومة التونسية تعامل المقاولين الأجانب أفضل من المقاولين التونسيين.