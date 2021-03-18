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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نائب رئيس جامعة البناء بتونس: يجب الاستفادة من التجربة المعمارية المصرية

الخميس 18/مارس/2021 - 12:35 ص
المهندس مجدي مختار
المهندس مجدي مختار
علا العلاف
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قال المهندس مجدي مختار بود خان، نائب رئيس جامعة البناء الوطنية للمقاولين بتونس، إنه بعد غياب دام 14 عامًا تنضم تونس لاتحاد منظمات التشييد والبناء والأفريقي والمقاولين العرب، لافتا إلى أن قطاع المقاولات بتونس يحظى باهتمام الدولة بتخصيص ميزانية ما يقرب 400 مليون يورو سنويا، لإنجاز المشروعات القومية، من خلال شركات المقاولات التونسية وشركات مقاولات فرنسية.

وكشف "بو دخان"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع المقاولات التونسي تأثر بنسبة تتعدى الـ60% أثناء انتشار الوباء العالمي كوفيد-19، رغم أن تونس كانت تسجل صفر حالات حتى نهاية شهر يونيو، وأصدرت الدولة عودة العمل بنسبة 50% خلال شهر يونيو الماضي، وتصاعدت نسبة عودة العمل إلى 100% خلال شهر أغسطس.

وأكد نائب رئيس جامعة البناء الوطنية، أن الحكومة التونسية تتصدى للجائحة الثانية منذ شهر أغسطس الماضي، والعمل على تشديد الإجراءات الاحتزارية لفيروس كورونا، كما ساعدت جميع العمالة التونسية بمنح 100 يورو، بالإضافة إلى أنها قلصت الفائدة البنكية بنسبة 5%، ومنح البنك المركزي التونسي قروضًا مسيرة تصل إلى 100 مليون يورو، وقد يصل عدد شركات المقاولات بالدولة إلى نحو 1000 شركة.

وأوضح أن قانون العمل التونسي لا يسمح بتشغيل العمالة الأجنبية، والاعتماد الأساسي على العمالة المحلية، ويتم التأمين على كافة العمالة بقطاع المقاولات ضد الحوادث أو الشيخوخة، من خلال صرف معاش من الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي.

وأضاف أنه يتم الاستفادة من التجربة المصرية من خلال أشكال المعمار بالوحدات السكنية على النمط الذوقي بمختلف الدول، كما أن هناك صعوبة في قطاع العقارات التونسي نظرا لصغر مساحة الأراضي والرقعة الزراعية، ولكن تتم إزالة المباني القديمة وتشييد مبانٍ جديدة.

وأشار مجدي بودخان إلى أن هناك شراكة بين شركات مقاولات مصرية وأخرى تونسية، لتنفيذ أعمال الطرق على مساحة 30 كيلو، بخلاف طرح المناقصات الدولية للشركات المصرية، وليس هناك فرق بين المقاول التونسي أو الأجنبي فى طرح المناقصات لكراسات الشروط، ومدة التنفيذ الفصل، والحكومة التونسية تعامل المقاولين الأجانب أفضل من المقاولين التونسيين.

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