رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج: ترامب خسر 700 مليون دولار من ثروته خلال فترة رئاسته

الخميس 18/مارس/2021 - 04:59 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خسر نحو 700 مليون دولار من ثروته خلال السنوات الأربع التي تولى فيها الرئاسة.

وأشارت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إلى أن ثروة ترامب انخفضت قيمتها من 3 مليارات إلى 2.3 مليار دولار، بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل بعض مؤيديه في 6 يناير الماضي.

وأوضحت الوكالة أن العديد من أعمال ترامب التجارية بما فيها الفنادق والكازينوهات والمكاتب الإدارية تضررت كثيرا مع إغلاق العديد من الشركات بسبب جائحة كورونا وكذلك توقف السياحة تماما نظرا إلى قيود السفر الدولية.

وذكرت "بلومبرج" أن تداعيات الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن خلف أضرارا في علاقاته مع سماسرة الأوراق المالية والبنوك، مشيرة إلى أنه هناك ما لا يقل عن 590 مليون دولار من القروض تستحق السداد في السنوات الأربع المقبلة، أكثر من نصفها مضمون شخصيًا من قبل ترامب.

ولفتت الوكالة إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر، بعد أحداث 6 يناير الماضي أعلن بنك "دويتشه" الألماني أنه لن يُجري أي أعمال تجارية مع ترامب في المستقبل.

وذكرت الوكالة أنه حسب تقديراتها الخاصة، فقدت ممتلكات ترامب العقارية 26% من قيمتها بين عامي 2016 و2021، وأصبحت تُقدر بنحو 1.7 مليار دولار حاليا، وهو ما يعادل نحو ثلاث أرباع كامل ثروته.

وأضافت الوكالة أن قيمة منتجعات وفنادق ترامب تلقت ضربة قوية كذلك، وهبطت بنسبة 42% بين عامي 2015 و2021، بينما تبلغ قيمة القروض التي يضمنها ترامب بنفسه لهذا القطاع من أعماله نحو 330 مليون دولار.

وتابعت الوكالة أن قيمة ممتلكات ترامب الأخرى مثل المباني السكنية والكتب والصفقات الترفيهية كلها فقدت أكثر من 80% من قيمتها، منوهة أنه رغم تلك الخسائر الهائلة فإن ترامب استطاع في الماضي أن ينهض مجددا من الإخفاقات المالية التي عانت منها أعماله.

موضوعات متعلقة

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

«أزمة نفسية».. تفاصيل انتحار شاب المنوفية شنقًا دخل الحمام


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

زلزال بقوة 4.5 يضرب شمال الجزائر

تشيلسى يتأهل لربع نهائى دورى أبطال اوروبا

بايرن ميونخ يحسم تأهله لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أماندا صبحى تتأهل لنهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته

سهرة فنية مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. حفل نتاج ورش الغناء بقصر الأمير بشتاك

تكريم سميرة أحمد ضمن احتفالات يوم المرأة المصرية