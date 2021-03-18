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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منع دخول الشاحنات المخالفة للأراضى السودانية اعتبارا من اليوم

الخميس 18/مارس/2021 - 12:32 ص
شاحنات
شاحنات
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قررت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية عدم السماح بدخول الشاحنات المصرية المخالفة إلى الأراضي السودانية اعتبارًا من صباح اليوم الخميس ١٨ مارس الجاري تطبيقا لقرار وزارة البنية التحتية والنقل السودانية رقم ٩ لسنة ٢٠٢١، وفقًا لقرار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ووفقًا للبيان الصادر عن شعبة النقل الدولي، مساء الأربعاء، فإن مهلة دخول الشاحنات مخالفة الأوزان تنتهي الخميس ١٨ مارس الجاري، حيث تشترط أن تكون حمولة المحور المفرد مزدوج الإطارات ٨ طن للمحور، وحمولة المحور الثلاثي مزدوج الإطارات ٢٤ طنا للمحور، وحمولة المحور الثنائي مزدوج الإطارات ١٨ طنا للمحور.

ويلزم القرار بأن تكون الحمولة القصوى الشاحن و٥٦ طنا شامل وزن الشاحنة فارغة مضافا إليها حمولة البضائع، على أن يكون أقصى طول ٢٢ مترًا، وأن يكون أقصى عرض ٢٦٠ سم، مع ضرورة أن يكون أقصى ارتفاع ٤٦٥ سم، مطالبًا كافة الشركات القائمة بنشاط النقل البري الدولي إلى السودان بمراعاة تطبيق القرار دون أي استثناءات منعا لتكدس الشاحنات بمعبر قسطل.

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