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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل فنى لفرقة «التذوق للموسيقى العربية» بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

الخميس 18/مارس/2021 - 12:31 ص
فرقة التذوق للموسيقى
فرقة التذوق للموسيقى العربية
نضال ممدوح
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يشهد مسرح مركز الحرية للإبداع بالتابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل فني موسيقي٬ والذي تحييه٬ فرقة التذوق للموسيقى العربية٬ ويقام تحت عنوان "رحلة في إبداع الكلمات" للشاعر الكبير عماد حسن٬ وبقيادة المايسترو محمود أبوزيد.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أغنيات الزمن الجميل من بينها: "عدوية" لمحمد رشدي٬ و"الرضا والنور"٬ و"يا مسهرني" لكوكب الشرق أم كلثوم٬ و"بفكر في اللي ناسيني" و"النهر الخالد"لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب٬ و"تخونوه"، و"زي الهوي" للعندليب عبدالحليم حافظ٬ و"فوق غصنك يا لمونة" لفريد الأطرش٬ و"عاشقة ومسكينة" لصباح٬ و"تمر حنة" و"ست الحبايب" لفايزة أحمد٬ و"بتغني لمين يا حمام" وغيرها.

يشار إلى أن الشاعر عماد حسن، شاعر سكندري٬ قام بالتعاون مع الفنان هاني شاكر في ألبوم "غلطة" عام 1995، حيث كان لم يبلغ الثاني والعشرون من عمره،
ومن أشهر أغانيه وأشعاره لكل نجوم الغناء: "نفسي"، و"إنساني يا أحلى كلمة على لساني"، و"أيوه بشتاقلك ساعات"، و"إرجعلها"، و"غلطة"، و"ميهمناش"، و"أحلى عيون"، و"النظرة الأولى".

تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم: مدحت صالح، أنغام، أصالة نصري، إيمان البحر درويش، محمد منير، محمد الحلو، راغب علامة٬ غادة رجب، نادية مصطفى، صابر الرباعي، رجاء بلمليح، سميرة سعيد.

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