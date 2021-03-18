أشرف صبحى: سياسة الدولة ترتكز على الاهتمام بالنشء والشباب

أكد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، أن السياسة العامة للدولة بشأن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ترتكز على الاهتمام بالمواطن في جميع مراحله وخاصة مرحلتي النشء والشباب.جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة، مساء الأربعاء، فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر، المنعقد بمركز التعليم المدني، خلال الفترة من 16-20 مارس الجاري، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) من خلال مشروع "شباب ضد التحرش وتحت شعار "كن قياديًا....كن مؤثرًا".وأشاد الوزير بممارسة الطلائع لكافة التقاليد البرلمانية التي ترتكز علي تقاليد مجلس النواب، حيث ستمع إلي عددا من أعضاء برلمان الطلائع مقدمي طلبات الإحاطة والأسئلة لملفات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة.وشدد وزير الشباب والرياضة على دعمه البرامج التدريبية للوصول إلي حوار بناء في إطار ديمقراطي منظم يعمل علي تشجيع المشاركة في الحياة العامة.وطالب الوزير أعضاء برلمان طلائع مصر بالتواصل الدائم مع إدارة الاتصال السياسي بالوزارة للتعرف علي أوجه المشكلات والقضايا التي تطرح بمجلس النواب ورد الوزارة عليها، مطالبا الأعضاء بتقديم مبادرات ومقترحات ورؤى لتطوير برامج النشء بمراكز شباب الجمهورية.ورافق الوزير خلال الزيارة، راندا البيطار مدير عام برلماني الطلائع والشباب، ويوسف ورداني مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية، ومحمد حسن معاون الوزير، ومحمود جابر المتحدث الإعلامي لبرلمان شباب مصر.