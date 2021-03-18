وزير الشباب يشيد بدور المرأة المحورى فى بناء المجتمعات وتنمية الوطن

ثمن وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي دور المرأة المحوري في بناء المجتمعات، وتنمية الوطن في مختلف القطاعات، مشيدًا بالنماذج الإيجابية منهن داخل المجتمع.جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي، مساء الأربعاء، لقاءً حواريًا عقدته الوزارة بمركز التعليم المدني بالجزيرة ضمن لقاءات "معاك أون لاين"، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، حول دور المرأة المؤثر والفعال داخل المجتمع، وذلك بحضور كل من اللواء منال عاطف مدير إدارة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، والفنانة ياسمين الخيام، وعدد من قيادات الوزارة.شارك في اللقاء مجموعة من الفتيات والسيدات من جميع محافظات الجمهورية "أون لاين" للاستماع إلى محاور اللقاء، وإبداء آراءهم ووجهات نظرهم، وطرح تساؤلاتهم على المتحدثين باللقاء.وأبدت الفنانة ياسمين الخيام سعادتها للمشاركة في اللقاء الحواري عن دور المرأة المصرية وتأثيرها الإيجابي بالمجتمع في شتى المجالات، مشيرة إلى قيمة المرأة ومكانتها، ودورها في تربية الأجيال على الإخلاص وحب الوطن والإتقان في العمل.ومن جانبها، استعرضت اللواء منال عاطف سيرة عملها منذ التحاقها بوزارة الداخلية المصرية والتحديات التي واجهتها، والتجارب التي مرت بها على مدار سنوات عملها، وشددت على حرص وزارة الداخلية على تعزيز الأطر القانونية لحماية المرأة، والتوعية بكيفية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بهدف خلق بيئة داعمة ومواتية لهن.وعقب الجلسة الحوارية، تفقد الوزير معرض مشغولات يدوية أقامته الوزارة بمركز التعليم المدني بالجزيرة.