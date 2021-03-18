3544 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 426 ألفا و977 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة - في بيان مساء الأربعاء - إلى تسجيل 62 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 5536 حالة، في حين يرقد 956 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 303 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وأوضحت أن عدد الفحوص المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 21 ألفا و267 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.