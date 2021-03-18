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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية دور منظومة الصناعات الدفاعية

الخميس 18/مارس/2021 - 12:26 ص
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية دور منظومة الصناعات الدفاعية، في توطين تلك الصناعات وإحلال الواردات بصناعة وطنية، مشددًا على ضرورة ربط منظومة الصناعات الدفاعية باستراتيجية الدولة في خلق قطاع صناعي يقوم على القطاع الزراعي للمساعدة في تطوير ونهضة السودان.

وزار رئيس الوزراء، منظومة الصناعات الدفاعية بحضور عدد من الوزراء، حيث تعرف على القدرات الصناعية للمنظومة، وعقد اجتماعا مع إدارتها.

وقال حمدوك، إن منظومة الصناعات الدفاعية تمثل صرحا كبيرا ومميزا وبها من الإمكانات والقدرات ما من شأنه إحداث تغيير حقيقي في البلاد، مؤكدا ضرورة التركيز على قطاع صناعي قوي، من أجل التطوير والتنمية.

ودعا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي تطورت من خلال التوجه نحو تطوير الصناعة المحلية وتطوير الكادر البشري والاستفادة من قدراتها المحلية، بما يُعزز وجود قطاع خاص في الاقتصاد لتتكامل الجهود الحكومية مع جهود القطاع الخاص.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن كل الجيوش في العالم لديها عمل في مجال الصناعات العسكرية والاستراتيجية، موضحًا أن منظومة الصناعات الدفاعية لديها ميزة تفضيلية في هذا الجانب.

وقال إن الشركات ذات الإنتاج المدني ستتحول إلى شركات مساهمة عامة، وذلك الأمر سيسهم في دعم اقتصاد السودان وتطوير القطاع الخاص ليكون قادرا على حمل الهم الوطني مع الحكومة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، منظومة الصناعات الدفاعية بالاستمرار في مشروعات البحث العلمي لتطوير الصناعات، مشددًا في هذا الجانب على ضرورة خلق شراكات مع الجامعات للاستفادة من الإمكانيات المتبادلة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بإتباع منظومة الصناعات الدفاعية لبرنامج الحوكمة في إطار النزاهة والشفافية، منوها بدور المنظومة في المسئولية الاجتماعية خاصة خلال كارثة الفيضانات الأخيرة وجائحة كورونا.

من جانبه، قال الفريق أول ميرغني إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، إن أولويات منظومة الصناعات الدفاعية في المرحلة القادمة ترتكز على عدة محاور منها المساهمة في رفع الجاهزية الأمنية والدفاعية عبر تلبية الاحتياجات الأساسية للنظم والمعدات العسكرية، واستغلال فوائد الصناعات الدفاعية في التنمية الاقتصادية، وتوجيهها نحو تنمية المشاريع المنهارة وتقليل تأثير مدخلات الإنتاج الدفاعي على الميزان التجاري عبر تعظيم صادرات القيمة المضافة.

من جهته، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، أن أنشطة ومجالات عمل المنظومة لها دور فاعل في الجاهزية الدفاعية الأمنية وما تقوم به لدعم الاقتصاد القومي.

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