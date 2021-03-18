766 إصابة و34 حالة وفاة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و463 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان، أمس الأربعاء، حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 766 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 243 ألفًا و439 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 620 حالة تعاف من الإصابة بالفيروس من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 264 حالة، إلى جانب 95 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.