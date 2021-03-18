أماندا صبحى تتأهل لنهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

تأهلت اللاعبة الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي المصنفة السابعة عالميا إلي نهائي بطولة بلاك بول الدولية للمحترفات للاسكواش، بعد فوزها على سلمى هاني المصنفة العاشرة عالميا في نصف نهائي البطولة.وفازت أماندا على منافستها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بنتيجة 10-12 و11-7 و11-2 و11-7، واستغرقت المباراة 45 دقيقة.ومن المقرر أن تلتقي أماندا صبحي غدا مع نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في نهائي بطولة بلاك بول والمقامة على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس.وقد انطلقت البطولة في 12 مارس وتنتهى غدا الخميس، بمشاركة 48 لاعبة من المصنفات عالميا وتبلغ قيمة جوائز البطولة 175 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى.واللاعبة الإنجليزية سارة جان بييري حاملة لقب البطولة بعد فوزها في النهائي على اللاعبة هانيا الحمامي في مباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط لشوطين لصالح الإنجليزية.