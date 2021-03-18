إشبيلية يفوز على إلتشى بهدفين نظيفين فى الدوري الأسبانى

حقق فريق إشبيلية انتصارًا ثمينا على ضيفه إلتشي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بملعب رامون سانشيز بيزاخوان في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم.أحرز هدفي إشبيلية كل من يوسف النصيري في الدقيقة 43،وفرانكو فازكويز في الدقيقة 90.بهذه النتيجة ارتفع رصيد إشبيلية إلي 54 نقطة في المركز الرابع،بينما تجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.ويتصدر اتليتكو مدريد الدوري برصيد 63 نقطة يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 59 نقطة،فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.