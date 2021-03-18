34 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الأربعاء، تسجيل 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 17 ألفا و521 حالة.وأشارت وزارة الصحة - في بيان اليوم - إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 445 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 16 ألفا و821 حالة.