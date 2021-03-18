دراسة: جودة أنماط النوم تتأثر بعوامل الجنس وطبيعة المهنة

أظهرت دراسة، أُجريت بجامعة "سيدني" في أستراليا على تحليل بيانات مسجلة عن أنماط النوم في أوروبا، أن جودة أنماط النوم تتأثر بعوامل الجنس وطبيعة المهنة والمطالب والمسؤوليات الأسرية، مشيرة إلى أن الأشخاص في البلدان التي تتمتع بمساواة بين الجنسين، كانت أنماط نومهم أفضل.وقام الباحثون في جامعة "سيدني"، خلال الدراسة، بتحليل بيانات سجلت من قبل مسح أجري عام 2012 على ما يقرب من 27 ألفا و616 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 64 عاما كانوا يعملون عبر 29 دولة في أوروبا، وتم تقييم جودة النوم من خلال السؤال حول مقدار الأرق الذي مر به المشاركون مؤخرا، كما نظر الباحثون إلى مستوى كل بلد من تمكين النوع الاجتماعي.