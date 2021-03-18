ختام ملتقى المرأة الحدودية بأسوان (صور)

اختتمت فاعليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان «ثقافة وفنون المرأة الحدودية»، والمقام ضمن مشروع «أهل مصر»، بحضور نجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، والأستاذة صابرية محمود مدير عام ثقافة المرأة.تضمن الختام افتتاح معرض نتاج الورش، ورشة التطريز الوبري، وشنط بالكروشية، والخيامية، وإعادة تدوير المخلفات، وتطريز بالستان، وكورشية بالخرز، ثم كلمة مدير عام الثقافة، ثم مدير ثقافة المرأة.أعقبها إلقاء شعر لكلًا من منى خالد، وقصيدة بعنوان«أنتي أخترتي»، وأسامة رمضان وقصيدة بعنوان «أمي»، ثم التكريم وتوزيع الشهادة على المشاركين بالملتقى.وافتتح الملتقى يوم ١٢ مارس الجاري بحضور محافظ أسوان، ورئيس هيئة قصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، باستضافة 120 فتاة وسيدة من محافظات «مرسى مطروح، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين، وأسوان، بالإضافة إلى فتيات محافظة القاهرة».وأقيمت مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بـ «قصر ثقافة العقاد وقصر ثقافة توشكى»، ورشة عمل عن كيفية تعلم آليات واستراتيجيات الحكي والتأثير في الجمهور لتأهيل الفتيات للمساهمة في نشر الوعي الثقافي في مجتمعاتهن.