«الرسم على الزجاج».. أبرز أنشطة الثقافة بالمنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، شملت ورشة فنية للرسم على الزجاج بقسم الفنون التشكيلية مع الفنانة مني وفائي، تنتهي صباح اليوم الخميس، فيما قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية عرضا فنيا وتابلوهات غنائية راقصة، منها السحجة والقصب والتنورة والتحطيب.وعقدت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية لتصميم كارت لعيد الأم بورق الكانسون الملون والفوم، ونظمت مكتبة شم البحرية ورشة فنية للأطفال عن عيد الأم، بينما نظم بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان (الأمن الإنساني للمرأة الأفريقية)، تناولت دور المرأة في المجتمع وحقوق المرأة ومفهوم الأمن الإنساني والمرأة الأفريقية ودورها في تنمية مجتمعاتها عبر العصور.وناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب "السينما والثورة"، من تأليف عماد رشاد، والذي تحدث فيع عن السينما من خلال الأعمال المختلفة التي تقدم صورة للواقع الإجتماعي والسياسي والاقتصادي.