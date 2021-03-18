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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مذكرة حول الانهيار والحرب فى اليمن.. جديد الكاتب محمد العلانى

الخميس 18/مارس/2021 - 12:19 ص
الجمهورية الفانية
الجمهورية الفانية
نضال ممدوح
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صدر مؤخرًا عن دار الفارابي للنشر٬ كتاب جديد بعنوان "الجمهورية الفانية – مذكرة حول الانهيار والحرب في اليمن"٬ من تأليف محمد العلائي. ويضم الكتاب محاولات تفسيرية تتركَّز حول الأصول التاريخية (المتغيرة)، واللاتاريخية (الطبيعية، الثابتة منذ الأزل، التي لا يَطولها التغيُّر) للمسألة اليمنية الراهنة بمختلف عناصرها.

أمّا فصول الكتاب ــ بحسب الناشر ــ فهي عبارة عن أشكال تخطيطية، بأحجام متفاوتة، لتعليقات وملاحظات وأسئلة استكشافية – قد لا تكون عميقة كما ينبغي ولا مبرَّأة من الالتزام بالاعتبارات الوطنية كما يتصورها الكاتب- عن المنابع الداخلية للانهيار والحرب، بتعبيراتها السياسية ومقولاتها وأُطرها ومجمل علاقاتها المعرفية والنفسية، وهذا يشمل البنية الخام للانفعالات المسكوت عنها في الأغلب الأعم.

إلّا أن المنهج في الكتاب، إذا جاز لنا الحديث عن منهج من الأساس، لا يشكِّل قطعة واحدة متصلة ومتجانسة. فهو يتناوب بين التحليل التاريخي المقارن، والاستقراء المنطقي، والملاحظة الصحفية، إلى جانب التأمُّل الشخصي الذي يخالطه طيف خفيف من الغنائية السوداء في رثاء وطن مُضاع.

الاهتمام هنا لا يتعدَّى اليمن. الملاحظات والتعليقات كُتبَتْ على التخوم من المرجعيات الثقافية والأخلاقية المتعارضة، وعند نقاط التماس بين مناهج وتقاليد تنتمي إلى حقول معرفية ونقدية متعددة: فلسفة، وعلم اجتماع، وإناسه، وجغرافيا سياسية وبشرية، وتاريخ.

محمد العلائي، صحفي وكاتب ومؤرِّخ يمني، من مواليد 1982. شارَكَ في إدارة تحرير عدد من الصحف اليمنية، آخرها صحيفة "الشارع" اليومية التي عمل فيها مديرًا للتحرير من العام 2012 إلى العام 2016.

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