«عبد العزيز» يكشف عن تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للمقاولين العرب

كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، وعضو المجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب، عن مناقشة جداول أعمال الجمعية العمومية المقاولين العرب، حيث سيتم مناقشة واعتماد إقرار ميزانية الاتحاد وحساب الإيرادات والمصروفات خلال الفترة 31 ديسمبر 2020، وإبراء ذمة المجلس عن الدورة السابقة، وتجديد الثقة لرئيس الاتحاد والنواب الرئيس لدورة الثانية فقط وفقا للمادتين 12 والبند 5والمادة 13 من النظام الأساسي.وقال «عبد العزيز»، في تصريحات لـ «الدستور»، إن جدول أعمال المجلس الذي سيتم أنعقده يوم السبت الموافق 20 مارس الجاري يشمل متابعة التوصية الخاصة بكيفية تفعيل نسبة الأفضلية للمقاول العربي عضو الكيان الموجود ببلده، وعضو اتحاد المقاولين العرب، والذي يستوفي الشروط المطلوبة عن مشاركته في المناقصات التي تطرحها وتمولها الحكومات العربية أو صناديق التمويل والبنوك العربية، والتي تم عرضها في اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى يوم 9 مايو 2018.وأشار عضو المجلس الأعلى، إلى أنه بعد نجاح تفعيل نسبة الأفضلية للمقاول العربي عرضها على مجلس وزراء الإسكان العرب بجامعة الدول العربية في دورته الـ37.وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي، أنه سيتم انتخاب نواب رئيس الاتحاد عن منطقي شرق وغرب للمنطقة العربية، حيث تشمل دول منطقة شرق للدول العربية، منها «سوريا، والعراق، وفلسطين، ومسقط، والأردن، والأمارات، والسعودية، ولبيبا، واليمن، ولبنان»، بينما تشمل دول منطقة الغرب: «مصر، والسودان، والصومال، وموروتنا، والجزائر، وتونس، والمغرب».وعلي صعيد آخر، فيما يخص اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، نوه «عبد العزيز»، إلى أنه سيتم مناقشة ومتابعة الأموار التي تسير بالجمعية العمومية الأخيرة التي تم انعقدها 10 ديسمبر الماضي، وسيتم متابعة طلبات المفوضية الأمم الأفريقية، ويشمل الاجتماع عرض ميزانية 2020 الخاصة بالاتحاد الأفريقي للتشييد والبناء.