حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 18 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تتغلب على عراقيل تفاقم وضعك المهني، ولن تنهار أمامها وتجد نفسك قادرًا على مواجهتها، وتتخلص من إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة.عاطفيًا: لن تجد نفسك إلا مطواعًا لآراء الشريك وهي دائمًا ما تكون في مصلحتك، ولن يطول بك الأمر حتى تدرك ذلك.صحيًا: وضعك الصحي الحرج والدقيق لم يعد يحتمل أي تراجع، سارع فورًا إلى طبيبك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.