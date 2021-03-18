حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 18 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: نوعية وقت ثقيلة وضاغطة هذا اليوم ابتعد عن الأمور غير الواقعية ولا ترد على التحدي باستفزاز آخر اضبط أعصابك لمصلحتك.عاطفيًا: كن ناضجًا واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن مستوعبًا لكل ما يصدر من الحبيب من تصرفات.صحيًا: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.