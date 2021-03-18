ربيعة جلطى بضيافة المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام

تستضيف اليوم المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام والاتحاد الدولي للكتاب العرب بلندن٬ وبالتعاون مع أكاديمية التميّزِ في الهند برنامج "رحلة مع مبدع"، باستضافة الأديبة والشاعرة الأكاديمية الدكتورة ربيعة جلطي.ومن المقرر أن تتحدث ربيعة جلطي عن تجربتها الإبداعية الأدبية٬ يدير البرنامج الناقد والشاعر حسين عوفي البابلي ويحاورها: الدكتور أحمد الهادي رشراش٬ وبإشراف رئيسة المنظمة ورئيسة فرع الإتحاد الدولي للكتاب العرب بلندن دكتورة وفاء عبد الرزاق.وربيعة جلطي كاتبة ومترجمة وشاعرة جزائرية، صدرت لها تسعة مجموعات شعرية٬ بجانب عملها الأكاديمي أستاذا للأدب المعاصر بجامعة وهران بالعاصمة الجزائرية، بالإضافة إلى أعمالها الروائية ونذكر منها روايات: جلجامش والراقصة٬ نادي الصنوبر٬ النبية تتجلي في وضح الليل٬ حنين بالنعناع٬ عرش معشق٬ عازب حي المرجان٬ الذروة٬ قلب الملاك الآلي٬ بحار ليست تنام٬ حجر حائر، وغيرها.