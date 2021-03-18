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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ارتفاع وفيات ضحايا السقوط ببرميل مخلل بأجا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:10 ص
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الدقهلية : عمرو الحوتى
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ارتفع عدد الوفيات في واقعة سقوط ٣ عمال ببرميل مخلل بقرية المندرة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية إلى حالتي وفاة عقب وفاة أحد المصابين متأثرَا بإصابته فيما زالت السيدة الثالثة فى حالة خطرة.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية مساء أمس الأربعاء يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول محمد مسعد حسن 40 عاما من قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر جثة هامدة وتم إيداعه ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، كما وصل للمستشفى أيضًا كلًا من: محمد عاصم عبدالسميع العمدة 24 عامًا ومقيم قرية المندرة التابعة لمركز أجا وتوفي عقب وصوله ووضعه بالعناية المركزة متأثرًا بإصابته و"نادية. ا. ا" 40 عاما ومقيمة قرية المندرة التابعة لمركز أجا في حالة خطيرة وتم وضعها بالعناية المركزة.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفيان والمصابة يعملون في مصنع مخللات بقرية المندرة ملك والد المتوفى الثانى وأثناء عملهم في المصنع سقطوا في وعاء برميل ضخم وبينهم ابن صاحب المصنع وتم انتشالهم من البرميل وتوفي الأول فور خروجه من البرميل وتوفى الثاني متأثرًا بإصابته بالمستشفى واصابة الثالثة باصابات خطيرة.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن السيدة سقطت في البرميل وعندما حاول الإثنين الآخرين النزول لإنقاذها سقطوا أيضًا في مياه المخلل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت التحفظ على صاحب المصنع لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

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