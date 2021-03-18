حظك اليوم.. برج الثور الخميس 18 مارس 2021
الخميس 18/مارس/2021 - 12:06 ص
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادرًا على النهوض مجددًا والمضي قدمًا في إنجاز ما خططت له.
عاطفيًا: الاستفزاز مع الشريك غير مستحب على الإطلاق، لأن رد فعله سيكون مكلفًا.
صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، لأن الصحة هي الأغلى.
مهنيًا: تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادرًا على النهوض مجددًا والمضي قدمًا في إنجاز ما خططت له.
عاطفيًا: الاستفزاز مع الشريك غير مستحب على الإطلاق، لأن رد فعله سيكون مكلفًا.
صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، لأن الصحة هي الأغلى.